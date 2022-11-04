Зеленский сказал, сколько мирных граждан погибло в Мариуполе: президент об огромной цифре

Жертвами агрессии РФ в городе Мариуполь могли стать десятки тысяч человек, но точное их число будет установлено только после того, как город будет доккупирован. Такую информацию озвучил президент Владимир Зеленский 3 ноября во время встречи с лидером Греции.

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Об этом сообщил «Остров», передает «УРА-Информ».

«К сожалению, смерть не выбирает, кто из какой диаспоры. Думаю, там погибло много людей. Мы узнаем, сколько их, а они, к сожалению, не исчисляются единицами, десятками или сотнями. К сожалению, речь идет о тысячах и десятках тысяч человек”, – сказал глава государства.

Президент добавил, что Мариуполь в настоящее время разрушен на 70%. В то же время информации о состоянии частично разрушенных зданий вообще нет.

«На примере оккупированных городов, небольших сел от нескольких сотен до тысячи жителей, но не таких крупных городов, как Мариуполь, когда мы находим кладбище на 500 человек, на 600 человек, где проживало несколько тысяч человек, мы можем представить. сколько их может быть в городе с полумиллионным населением», – добавил Зеленский.

Глава государства закончил тем, что в Мариуполе остаются представители греческой диаспоры. Однако, как выяснилось, у наших властей нет информации о том, живы ли они.

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