Байден ответил, сколько войска США будут находиться в Европе: подробности

Вчера, 3 ноября, глава Соединенных Штатов Джозеф Байден участвовал в одной из конференций. Однако один из журналистов сумел вовремя подойти к лидеру Америки и спросить, сколько же времени его войска будут находиться на территории Европейского континента.

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Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

Байден сначала остановился и с уважением выслушал поставленный ему вопрос. Однако он не стал подолгу выдумывать, что ответить, и потому прямо заявил корреспонденту ответ, который до сих пор обсуждают в интернете.

«Они там надолго», – коротко подметил лидер США.

Впрочем, до сих пор неясно, что имел в виду президент Америки, говоря подобную фразу. Как ясно, никаких сроков не было дано. Однако для многих украинцев такое заявление было достаточно приятным, поскольку в любой момент силы Соединенных Штатов могут вступить в открытую войну против Российской Федерации.

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