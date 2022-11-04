Экономика

Назван новый глава «Нафтогаза»: СМИ рассказали, кто им станет

Ирина

Издание «Экономическая правда» сообщило, что ему известно о том, кто же возглавит известную в Украине компанию, от которой зависит немало людей. Если СМИ правы, им станет человек, который уже выполняет определенную роль в Кабинете министров.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что, по информации издания, новым главой будет человек, которого зовут Алексей Чернышов. В данный момент известно, что он является бывшим министром развития громад и территорий.

Хотя официального подтверждения пока нет, многие ждут сообщения именно от представителей власти, в частности от Банковой.

На этом фоне неизвестно, о каких-то серьезных провалах или достижениях этого человека на предыдущем посту. Кроме того, неясно, кто мог его уже поставить на пост главы «Нафтогаза». К сожалению, информации по этому поводу нет.

Как сообщалось ранее, в Украине может повыситься рождаемость: Кулеба сообщил, в чем будет причина такого бума.

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