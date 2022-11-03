В Херсоне сняли флаг России: СМИ раскрыли, что произошло над зданием администрации

Стало известно о том, что на территории оккупированного южного города Украины представители Российской Федерации решили убрать свой ключевой символ. Теперь над зданием областной государственной администрации находится только небо.

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Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

«Со здания Херсонской ОГА был снят флаг РФ. Ждем хороших новостей», – коротко подметил источник, выложив соответствующее фото.

В соцсетях начали писать о том, что вышеупомянутое – это фотошоп. В частности, такие заявления шли от пророссийской аудитории, которая не хотела верить в то, что оккупанты фактически сдают город.

Однако информацию подтвердил и одиозный блогер, а также по совместительству лидер партии «ППШ» в Украине Анатолий Шарий, которого часто называют представители официального Киева агентом Кремля. Он выложил видеоролик 3 ноября 2022 года, где, действительно, можно увидеть администрацию Херсонщины без флага оккупантов.

Напомним, в Британии объяснили, почему Россия провалила блицкриг в Украине: заявление Уоллеса.