У ВСУ произошел забавный случай с совой в лесу: кадры умилили соцсети (фото)

Вооруженные силы Украины продолжают знакомиться с национальной флорой и фауной. Недавно к ним прилетел особый гость, который решил сесть на один из снарядов. Данный момент был запечатлен на камеру, а затем выложен в соцсетях.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что происшествие имело место быть на днях. Безусловно, позиции ВСУ не отмечались, как и то, в какой области появился такой милый зверек. Однако, что удивило не только военных, но и других людей – это то, что сова решила расположиться на гранате.

Неизвестно, что послужило причиной вышеупомянутому. Тем не менее, зверек порадовал бойцов на передовой, которые успели снять его с разных ракурсов. Более того, сова по каким-то причинам даже не особо боялась людей. Впрочем, конец этой истории неизвестен, как и то, прилетало ли животное снова к воинам ВСУ.

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