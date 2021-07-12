Внеочередное заседание парламента: 5 законопроектов от Зеленского

Внеочередное заседание созвал президент Владимир Зеленский

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Завтра, 13 июля, состоится внеочередное заседание Верховной рады. Народные депутаты рассмотрят сразу несколько законопроектов.

Внеочередное заседание созвал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко, пишет УРА-Информ.

«Завтра созывается внеочередное заседание Верховной Рады по инициативе Зеленского, на котором будет рассматриваться легализация медицинского каннабиса», – написал он.

Он отметил, что народные депутаты рассмотрят следующие законопроекты: законопроект №3822 о реформировании предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности; законопроект №5420 о криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров; законопроект №5596 об урегулировании оборота конопли в медицинских и научных целях; законопроект №5270 об особенностях налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов и законопроект №5431 об усовершенствовании деятельности Антимонопольного комитета.

Ранее мы сообщали, что в Германии озвучили главные темы для встречи Меркель с Зеленским.