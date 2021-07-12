Политика

Внеочередное заседание парламента: 5 законопроектов от Зеленского

Внеочередное заседание созвал президент Владимир Зеленский

Время чтения: 38 Секунд

Завтра, 13 июля, состоится внеочередное заседание Верховной рады. Народные депутаты рассмотрят сразу несколько законопроектов.

Внеочередное заседание созвал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко, пишет УРА-Информ.

«Завтра созывается внеочередное заседание Верховной Рады по инициативе Зеленского, на котором будет рассматриваться легализация медицинского каннабиса», – написал он.

Он отметил, что народные депутаты рассмотрят следующие законопроекты: законопроект №3822 о реформировании предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности; законопроект №5420 о криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров; законопроект №5596 об урегулировании оборота конопли в медицинских и научных целях; законопроект №5270 об особенностях налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов и законопроект №5431 об усовершенствовании деятельности Антимонопольного комитета.

Ранее мы сообщали, что в Германии озвучили главные темы для встречи Меркель с Зеленским.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Китай: военные вынудили американское судно покинуть международные воды

Парасельские острова являются спорными территориями

В Германии озвучили главные темы для встречи Меркель с Зеленским

Ангела Меркель примет украинского президента Владимира Зеленского в Федеральной канцелярии

Новое заседание СНБО: детали

Заседания СНБО на этой неделе не состоится

Украина не понимает, что может разгореться полномасштабный военный конфликт — эксперт

Михаил Погребинский о конфликте Украины и России

Суд принял решение по Медведчуку: что известно

Суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста

Украина нацелена получить членство в ЕС и НАТО в течение 5-10 лет, — Шмыгаль

Украина стремится вступить в ЕС и НАТО в ближайшей перспективе

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap