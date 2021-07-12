Эксперты бьют тревогу: четвертая волна пандемии на подходе

Ситуация ухудшается

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По мнению экспертов, четвертая волна пандемии находится на ранней стадии. Все из-за скорости распространения варианта «Дельта» в Европе.

По данным ВОЗ, на прошлой неделе эта мутация была причиной 33 процентов инфекции на материке. В конце августа этот вариант должен начать доминировать на Старом континенте, пишет УРА-Информ со ссылкой на RMF24.

Дельта, самый заразный вариант коронавируса на сегодняшний день, присутствует почти в ста странах по всему миру, включая Европу. Этот вариант на 60 процентов более заразителен, чем Альфа. Он уже отвечает за половину инфекций в Бельгии, Германии и Нидерландах.

«Вариант Дельта быстрее, гибче и эффективнее в борьбе с уязвимыми людьми, чем предыдущие варианты», — предупредил в июне д-р ВОЗ Майк Райан. Из-за Delta в пятницу Франция сделала предупреждение своим гражданам с призывом отказаться от отпуска в Испании и Португалии. Обе страны находятся в «красной зоне».

По мнению некоторых экспертов, четвертая волна пандемии уже началась. По их мнению, единственный выход в борьбе с ней — массовая вакцинация.

Ранее мы сообщали, что в Украине зафиксирован новый рекорд вакцинации.