Общество

Коронавирус в «ЛДНР»: новые проблемы

В ОРДЛО зафиксированы новые типы коронавируса

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Так называемый «главный санитарный врач «ЛНР» Дмитрий Докашенко рассказал о ситуации с COVID-19, в частности признал, что в «республике» появились новые штаммы ковида. При этом, есть в ОРЛО «Дельта», или речь о других вариантах ковида.

В то же самое время в «ДНР» пока традиционно молчат, но косвенно подтверждается информация о том, что ситуация ухудшается. Официальные данные говорят, что ситуация стабильная, но, например, в районной больнице Старобешево, места для больных, имеющих проблемы со здоровьем после перенесенного (в том числе и в домашних условиях) коронавируса просто закончились, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Пациентов пичкают по палатам как «селедок в бочке» но и даже с учетом этого их из-за «перенаселенности» размещают в коридорах.  Кстати, руководство больницы попросило «минздрав ДНР» выделить, в связи с этим, дополнительное финансирование, но вместо этого получило проверку, которая «шерстит все и вся» с целью как минимум «нараздавать выговоров»», — пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» закрыли детские лагеря из-за ковида.

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