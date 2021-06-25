Планы Зеленского в Берлине и Вашингтоне: газ и Донбасс

Президент Украины отправится к Меркель и Байдену

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В ближайшее время у президента Украины Владимира Зеленского запланированы несколько важных международных визитов. Президент Украины посетит Германию и Вашингтон.

Источник дал раскладку предстоящих международных поездок Зеленского в Берлин к канцлеру Германии Ангеле Меркель и в Вашингтон к Джо Байдену, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«По инсайдерской информации, Зеленский едет в Берлин для кулуарного торга, главный кейс — газовый. Второстепенные вопросы, Донбасский кейс и т.д. Поездка к Байдену будет очень сложной, там также будут торги. США будет продавливать то, что обещали Путину и это факт», — пишет источник.

В тоже время источник добавляет, что пока никто не знает, даже Офис Президента, что Украина сможет получить взамен. Повестки дня нет, а сами торги будут за закрытыми дверями. Скорее всего Зеленскому будут советовать прекратить «свою игру» и медийное давление на Вашингтон, иначе он может попасть вне милость Белого Дома.

Ранее Зеленский рассказал о возможной постройке стены на Донбассе.