Катастрофа здания в Майами: обновленные данные

151 человек все еще числится пропавшим без вести
Тело десятой жертвы обрушения многоквартирного дома в Серфсайде, Флорида, было найдено, заявила в понедельник мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава. После катастрофы, произошедшей в четверг, 24 июня, 151 человек все еще числится пропавшим без вести.
Личность жертвы пока неизвестна. Кава заверила, что спасательная операция, которая продолжается с пятницы, по-прежнему направлена в первую очередь на поиск людей, которые могли выжить в катастрофе, пишет УРА-Информ.
Ранее спасатели рассказывали о поиске нескольких пустых мест под завалами, где теоретически могли бы выжить люди. Губернатор Флориды Рон ДеСантис сказал, что группа спасателей работала на месте без перерыва более 100 часов, но из-за сложности операции и ее опасности это заняло много времени. В воскресенье один из спасателей упал с 7-метровой горы завалов.
151 человек остается в розыске. Это не обязательно означает, что все они находились в здании во время обрушения. Многие из жителей квартиры были иностранцами, в основном из стран Южной Америки, что может объяснить отсутствие реакции на попытки связаться с некоторыми из них.
Ранее мы сообщали, что торнадо обрушился на Чехию.