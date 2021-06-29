Катастрофа здания в Майами: обновленные данные

151 человек все еще числится пропавшим без вести

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Тело десятой жертвы обрушения многоквартирного дома в Серфсайде, Флорида, было найдено, заявила в понедельник мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава. После катастрофы, произошедшей в четверг, 24 июня, 151 человек все еще числится пропавшим без вести.

Личность жертвы пока неизвестна. Кава заверила, что спасательная операция, которая продолжается с пятницы, по-прежнему направлена ​​в первую очередь на поиск людей, которые могли выжить в катастрофе, пишет УРА-Информ.

Ранее спасатели рассказывали о поиске нескольких пустых мест под завалами, где теоретически могли бы выжить люди. Губернатор Флориды Рон ДеСантис сказал, что группа спасателей работала на месте без перерыва более 100 часов, но из-за сложности операции и ее опасности это заняло много времени. В воскресенье один из спасателей упал с 7-метровой горы завалов.

151 человек остается в розыске. Это не обязательно означает, что все они находились в здании во время обрушения. Многие из жителей квартиры были иностранцами, в основном из стран Южной Америки, что может объяснить отсутствие реакции на попытки связаться с некоторыми из них.

Ранее мы сообщали, что торнадо обрушился на Чехию.