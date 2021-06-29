Политика

Зеленский принял решение по Разумкову: что ждет спикера ВР

Разумков останется спикером Парламента

Время чтения: 39 Секунд

Президент Украины Владимир Зеленский окончательно определился, что делать со спикером Парламента Дмитрием Разумковым. Ранее отмечалось, что президент и спикер имеют не лучшие отношения.

Источник в ОП рассказал, что в Офисе Президента было принято решение не отправлять Разумкова в отставку, чтобы не создавать сильного конкурента Зеленскому, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

Отмечается, что в Офисе президента смоделировали ситуацию, когда Разумкова отправляют в отставку. Это не только поднимет рейтинг спикера Парламенте, но и также ударит по самому Зеленскому, считают в ОП.

«На Банковой моделировали ситуацию при которой уволенный спикер становится основным критиком власти на тв каналах олигархов, что позволит ему быстро собрать вокруг себя разочаровавшихся в политике Зеленского и стать реальным конкурентом за пост Президента», — пишет паблик.

Ранее мы сообщали о планах президента Украины в Берлине и Вашингтоне.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
100 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Россияне Крым будут защищать всеми возможными способами, их ничто не остановит — Пискун

Святослав Пискун о Крыме

Источник раскрыл первое требование Путина к Байдену по Украине: что стало известно

Стало известно первое условное кулуарное требование России к США после Женевской встречи

Украина продолжит поддерживать белорусов, — Кулеба

Белорусский народ исторически принадлежал и принадлежит к нашей европейской семье народов

Планы Зеленского в Берлине и Вашингтоне: газ и Донбасс

Президент Украины отправится к Меркель и Байдену

Зеленский рассказал о возможной постройке стены на Донбассе: но будет решать не он

Глава государства о плане Б на Донбассе

«Путин играет вдолгую», — Климкин

Стратегия РФ по паспортизации рассчитана на всю Украину

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap