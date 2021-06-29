Зеленский принял решение по Разумкову: что ждет спикера ВР

Разумков останется спикером Парламента

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Президент Украины Владимир Зеленский окончательно определился, что делать со спикером Парламента Дмитрием Разумковым. Ранее отмечалось, что президент и спикер имеют не лучшие отношения.

Источник в ОП рассказал, что в Офисе Президента было принято решение не отправлять Разумкова в отставку, чтобы не создавать сильного конкурента Зеленскому, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

Отмечается, что в Офисе президента смоделировали ситуацию, когда Разумкова отправляют в отставку. Это не только поднимет рейтинг спикера Парламенте, но и также ударит по самому Зеленскому, считают в ОП.

«На Банковой моделировали ситуацию при которой уволенный спикер становится основным критиком власти на тв каналах олигархов, что позволит ему быстро собрать вокруг себя разочаровавшихся в политике Зеленского и стать реальным конкурентом за пост Президента», — пишет паблик.

Ранее мы сообщали о планах президента Украины в Берлине и Вашингтоне.