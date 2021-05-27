«В Минск нельзя попасть»: Кравчук призвал искать для переговоров ТКГ новые площадки

Украина будет обращаться ко всем сторонам ТКГ касательно поиска нового места

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Столица РБ, — Минск больше не может быть площадкой для переговоров ТКГ по вопросу Донбасса, так как нет возможности туда попасть. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ, а также первый президент Украины Леонид Кравчук, передает УРА-Информ.

Беларусь, по мнению Кравчука, становится сателлитом России.

«Такая ситуация в Беларуси может негативно повлиять на процессы, которые происходят внутри Украины и на ситуацию на Донбассе. Мы внимательно будем следить за ситуацией на границах не только с Россией, но и с Беларусью», — подчеркнул он.

Украина, как подчеркнул Кравчук, будет обращаться ко всем сторонам ТКГ касательно поиска нового места для переговоров, в частности, к ОБСЕ.

«У нас не будет уже рейсов в Беларусь, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Белоруссии Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения — минскую площадку. Мы обязательно будем искать новую площадку», добавил первый глава Украины.

Ранее сообщалось, что непризнанный мировым обществом президент Беларуси Александр Лукашенко призвал страны Запада прекратить давление на РБ.