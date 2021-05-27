Политика

«В Минск нельзя попасть»: Кравчук призвал искать для переговоров ТКГ новые площадки

Украина будет обращаться ко всем сторонам ТКГ касательно поиска нового места

Время чтения: 51 Секунд

Столица РБ, — Минск больше не может быть площадкой для переговоров ТКГ по вопросу Донбасса, так как нет возможности туда попасть. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ, а также первый президент Украины Леонид Кравчук, передает УРА-Информ.

Беларусь, по мнению Кравчука, становится сателлитом России.

«Такая ситуация в Беларуси может негативно повлиять на процессы, которые происходят внутри Украины и на ситуацию на Донбассе. Мы внимательно будем следить за ситуацией на границах не только с Россией, но и с Беларусью», — подчеркнул он.

Украина, как подчеркнул Кравчук, будет обращаться ко всем сторонам ТКГ касательно поиска нового места для переговоров, в частности, к ОБСЕ.

«У нас не будет уже рейсов в Беларусь, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Белоруссии Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения — минскую площадку. Мы обязательно будем искать новую площадку», добавил первый глава Украины.

Ранее сообщалось, что непризнанный мировым обществом президент Беларуси Александр Лукашенко призвал страны Запада прекратить давление на РБ.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , ,

Последние статьи

«Недружественные действия»: в РФ пояснили причины наращивания войск возле границ Украины

Пограничные подразделения РФ располагают всем необходимым для выполнения задач по охране государственной границы

Глава Польши обозвал РФ ненормальным государством

Польша будет председательствовать в ОБСЕ

«Договориться не удалось»: Арестович рассказал о переговорах в нормандском формате

На этот раз договориться не удалось

«Это представляет угрозу»: в Генштабе назвали регионы Украины, которые может захватить РФ

Ситуация остается напряженной

Гордон рассказал, почему Зеленский не назвал Путина убийцей

Известный журналист о действиях главы государства

Зеленский дал срочное указание Ляшко: стало известно какое

Нужно увеличить темпы вакцинации

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap