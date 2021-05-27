Общество

«Недвижимость просто приходила в негодность»: почему «ДНР» забрала себе украинские банки

Такое решение якобы «позволит эффективно использовать имеющиеся ресурсы в интересах государства и граждан»

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Переход имущества украинских банков в «собственность ДНР» назрело давно. Об этом заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, передает УРА-Информ.

«Было достаточно времени, чтобы перерегистрировать свое имущество, назначить управляющих, которые будут следить за недвижимостью. Решить все вопросы согласно букве закона. Но за все это время собственники так и не появились, все эти годы не платились налоги, а недвижимость просто приходила в негодность, потому что за ней никто не следил», — отметил Пушилин.

Данное решение, по словам «главы республики» якобы «позволит эффективно использовать имеющиеся ресурсы в интересах государства и граждан».

Ранее сообщалось. что пропагандисты из РФ считают, что бюрократия «уничтожает русский мир». Жители других стран, которые получили гражданство России, вынуждены выбивать российские пенсии через суд. 

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