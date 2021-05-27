Политика

«Россия — дружелюбная страна»: в Кремле отреагировали на заявление польского президента

В Кремле, как подчеркнул Песков, плохо относятся к такой риторике

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Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что Российская Федерация является «ненормальной страной». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление польского президента.

В Кремле, как подчеркнул Песков, плохо относятся к такой риторике.

«Мы очень плохо относимся к такой риторике. Она нам не нравится, и мы ее не приемлем. Россия — это дружелюбная страна, сильная, уверенная в себе и абсолютно самостоятельная. И обладая этими качествами, Россия ищет дружественных отношений, взаимовыгодного сотрудничества со всеми соседями, в том числе и с Польшей. Ненависть к России «застилает глаза у некоторых польских политиков, в том числе и у президента, и не дает возможности им проявлять политическую мудрость», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация захватывает новые территории и дестабилизирует ситуацию на территории Украины, Грузии и Приднестровья. Также Россия — это страна-агрессор. 

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