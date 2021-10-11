Общество

В ТКГ срочно поднимут вопрос ограничения движения людей через КПВВ «Станица Луганская»

Ограничения станут предметом обсуждения гуманитарной подгруппы в ТКГ по Донбассу

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Жесткие в работе КПВВ на оккупированных территориях, особенно на «Станице Луганской», которые без предупреждения были введены «правительством ЛНР», будут обсуждаться гуманитарной подгруппой в ТКГ по вопросу оккупированного Донбасса. Об этом заявила член переговорного процесса с украинской стороны Татьяна Иванова, передает УРА-Информ.

«Я больше, чем уверена, что этот вопрос будет обсуждаться во вторник в гуманитарной подгруппе, я еще не знаю повестку дня на вторник, но думаю, что-то, что совсем закрыли КПВВ со стороны ОРДЛО, естественно будет предметом обсуждения», — подчеркнула Иванова.

Ранее сообщалось, что представители незаконных вооруженных формирований «МГБ ЛНР» на КПВВ «Станица Луганская» осуществляют выборочную проверку телефонов людей, что пересекают границу.

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