Общество

На КПВВ «Станица Луганская» НВФ проводят незаконные проверки

Почему-то со стороны Украины таким не занимаются

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Представители незаконных вооруженных формирований «МГБ ЛНР» на КПВВ «Станица Луганская» осуществляют выборочную проверку телефонов людей, что пересекают границу. Об этом сообщают очевидцы происходящего в социальной сети, передает УРА-Информ.

Украинка, что проживает на временно оккупированных территориях Донбасса, сообщила в Сети, что она с мужем 10 октября пересекала пункт пропуска, тогда их мобильные устройства тщательно проверяли члены незаконных вооруженных формирований.

«В первую очередь открывали «Галерею» и «Мессенджеры». Я просто в шоке… почему я должна показывать свой личный телефон и то, что там находиться? Это уже слишком я считаю. Почему-то со стороны Украины таким не занимаются. Меня просто поражает эта дотошность проверок и постоянный контроль. Честно говоря, у меня уже скоро начнет развиваться фобия на счет очередной проверки. Когда это уже закончится?», — отмечает жительница оккупированных территорий.

Ранее сообщалось, что стало известно, когда так называемая «ДНР» откроет КПВВ «Еленовка» для пропуска людей в одну и вторую сторону. Стали известны некоторые подробности.

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