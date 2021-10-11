Медведев опубликовал статью об Украине с критикой и оскорблениями в адрес руководства страны

Свою статью Заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации опубликовал в издании «Коммерсантъ».

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Свою статью Заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев опубликовал в издании «Коммерсантъ».

Об этой информации сообщил Censor , передает Ura-inform.

В статье он заявляет, что Москва не видит смысла пытаться договариваться с прежней властью Киева и поэтому нужно ожидать прихода следующей власти.

«Эти отношения бессмысленные и даже вредны, так как во главе украинского государства находятся невежественные и необязательные люди. Они не самостоятельны в своих решениях и меняют их в угоду их западным хозяевам»,-заявил Медведев

С его слов компромисс в политике возможен, но не в такой степени, когда тот подход, который согласовали, изменяют на противоположный. Нам же и нашим партнёрам врут и отходят от принятых решений, добавил чиновник. А исходя из данных фактов доверия к таким партнёрам, соревнующихся в постоянном вранье, быть не может. И соответственно, переговоры бессмысленные, заявил Медведев.

Его предложением стало ожидать нового «вменяемого» правительства В Украине, которые будут выступать не на тотальном противостоянии с РФ на грани военного конфликта, не на проведении дебильных «Крымских платформ» а на выстраивании с РФ отношений на равных правах и взаимовыгодных условиях.

«Россия умеет ждать, мы люди терпеливые», — добавил экс-президент

Пока официальный Киев никак не отреагировал на оскорбительный и манипулятивный материал .

Напомним, ранее сообщалось, Вадим Карасёв сделал прогноз по политическому будущему экс-спикера Разумкова.