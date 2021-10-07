«Что нам делать? В 90-е и то было легче!»: дончане пожаловались на жизнь в ОРДЛО

Свое существование в ОРДО местные жители оценивают, как «депрессняк»

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Жители временно оккупированных территорий Донецкой области пожаловались на то, что в последнее время им стало очень тяжело жить, и в 90-е было намного легче. Об пишет УРА-Информ со ссылкой на дончан в социальных сетях.

«Что нам делать??? 90-е года были легче. Сейчас вообще неведение какое-то. Не успеваешь осмыслить цену на коммуналку, продукты, услуги, как они повышаются», — пишут жители ОРДЛО.

Они также отметили, что на самом деле зарплаты в ОРДЛО никто не повышает, и это лишь очередная пыль в глаза.

«А что с зарплатами??? Якобы повышают… НО!!! В вузах сокращают ставки. И в результате преподаватели ДонНТУ никто не работает на ставку. Сокращение штатного расписание происходит ПОСТОЯННО!!! Вот сегодня с 0,8 ставки сократили всех до 0,7 ставки. Зачем это повышение зарплаты??? Люди после таких повышений получают меньше, чем до повышения», — отметил педагог из ОРДЛО.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях украинского Донбасса в нечеловеческих условиях содержат граждан Украины.