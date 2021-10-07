Общество

«Что нам делать? В 90-е и то было легче!»: дончане пожаловались на жизнь в ОРДЛО

Свое существование в ОРДО местные жители оценивают, как «депрессняк»

Время чтения: 46 Секунд

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области пожаловались на то, что в последнее время им стало очень тяжело жить, и в 90-е было намного легче. Об пишет УРА-Информ со ссылкой на дончан в социальных сетях.

«Что нам делать??? 90-е года были легче. Сейчас вообще неведение какое-то. Не успеваешь осмыслить цену на коммуналку, продукты, услуги, как они повышаются», — пишут жители ОРДЛО.

Они также отметили, что на самом деле зарплаты в ОРДЛО никто не повышает, и это лишь очередная пыль в глаза.

«А что с зарплатами??? Якобы повышают… НО!!! В вузах сокращают ставки. И в результате преподаватели ДонНТУ никто не работает на ставку. Сокращение штатного расписание происходит ПОСТОЯННО!!! Вот сегодня с 0,8 ставки сократили всех до 0,7 ставки. Зачем это повышение зарплаты??? Люди после таких повышений получают меньше, чем до повышения», — отметил педагог из ОРДЛО.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях украинского Донбасса в нечеловеческих условиях содержат граждан Украины.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
100 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В ОРДЛО возможны перебои с сотовой связью: названы причины

Возможны аварии на линиях связи

Жители ОРДО уже начали жаловаться Путину на Пушилина: что их так вывело их себя

Дончане начинают жаловаться российскому руководству на крайне тяжелую жизнь в так называемой «республике», цены, которые взлетели без всяких на то оснований.

Уничтожать без эмоций: Ходаковский готов на все ради «безопасности России»

Такую же тактику по уничтожению населения Украины приверженцы «ЛДНР» используют все семь лет

В РФ изменили правила выезда детей за границу: чего ждать жителям Донбасса

Родитель сможет отозвать заявление о несогласии на выезд

«Не боятся ни штрафа, ни коронавируса»: в «миграционных службах ДНР» царит полная антисанитария

Количество новых заболевших от пневмонии нового поколения неумолимо растет.

Януковича заочно арестовали по делу «Межигорья»

Беглого президента Украины Виктора Януковича седьмого октября 2021 года арестовали заочно.