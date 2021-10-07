«Не боятся ни штрафа, ни коронавируса»: в «миграционных службах ДНР» царит полная антисанитария

Количество новых заболевших от пневмонии нового поколения неумолимо растет.

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Жители оккупированной украинской Макеевки жалуются на полную антисанитарию в «миграционной службе центрально-городского района» своего города. Об этом они пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ.

В ОРДО, как уточняют местные жители, количество новых заболевших от пневмонии нового поколения неумолимо растет. При этом, в «миграционной службе» с посетителей требуют маску, в то время, как сами сотрудники их не носят.

«Я так понимаю, что проверяющие только ходят и «обилечивают» предпринимателей для пополнения бюджета и собственного кармана. Причем у всех ФЛП есть и санитайзер и полы чистые и сан обработка ведется, только их наказываю за мелкие огрехи в виде того, что не правильно ведут температурный лист. А государственные организации не боятся ни штрафа ни короновируса», — отмечают местные жители.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях украинского Донбасса в нечеловеческих условиях содержат граждан Украины.