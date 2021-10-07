Политика

В Верховной раде поздравили Путина с днем рождения народной песней фанатов (видео)

Сегодня в Верховной Раде нардными избранниками была спета песня в честь дня рождения президента страны-агрессора Владимира Путина. Такое необычное поздравление преподнесли парламентарии президенту РФ.

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Об этой информации сообщил Racurs , передает Ura-inform.

« У нас есть в мире именинник и зовут его Владимир Путин. Предлагаю всем вместе спеть ему нашу украинскую народную песню»,-выступил с предложением народный депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

После данных слов все депутаты начали петь известную песнсю фанатов «Путин-х*йло». А Гончаренко в конце его выступления начали аплодировать коллеги.

Данное действие состоялось как раз под выборы нового спикера Верховной Рады.

Ещё Гончаренко выступил с обещанием что уберёт из президиума Верховной Рады телефон, который связан прямой линией с президентом Украины, дабы парламент стал более самостоятельным.

Напомним, ранее сообщалось, Стало известно, кто из политиков Украины врет больше всего: эксперты назвали лидера лжи в стране.

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