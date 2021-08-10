В ноябре снова на удаленку: как будут работать школы с сентября

Все ждут новую волну

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко в своем недавнем интервью размыто рассказал о том, как будет проходить учебный год в школах. Пока точной информации нет.

В тоже время источник рассказал о некоторых нюансах. Известно, что если ситуация с эпидемией коронавируса будет такой как сейчас, то образовательный процесс начнётся без каких-либо дополнительных ограничений, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

Он также сообщает, что карантинные меры будут на 100% до начала лета 2022 года и это еще при позитивном сценарии. Сам карантин будут продлевать каждые 2 месяца, чисто формально, для создания информационного повода.

«По учебному году все ясно, ближе к ноябрю надо готовится уходить на удаленку. Это знают и понимают в МОЗе, но не говорят, надеясь, что пронесет», — пишет паблик.

Источник добавляет, что до конца лета никто не успеет выполнить обещание Министра здравоохранения о 10 миллионах вакцинированных (или 5 миллионов полностью вакцинированных двумя дозами).

Ранее мы сообщали, что может появиться еще более опасный вариант коронавируса.