Происшествия

Греция тушит 500 пожаров, Турция борется с еще тремя

Ситуация остается тяжелой

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Греция и Турция продолжают бороться с разрушительными пожарами. Гораздо сложнее ситуация в Греции, где службы борются с 500 пожарами. В Турции уже локализовано около 270 пожаров. Пожарные дерутся еще с тремя.

В настоящее время в Греции наиболее пострадавшие от пожаров районы — это Эгейские острова Эвия и Аттика. Пожарная команда постоянно действует на пожарных фронтах в Мегаполисе  Аркадия, и Мельпи Мессения. Всего в Греции зарегистрировано около 500 пожаров. Два человека погибли, тысячи были эвакуированы, пишет УРА-Информ.

Помимо разрушительных пожаров, в Греции также наблюдается рекордная жара. В настоящее время в стране преобладают высокие температуры, достигающие около 30 градусов по Цельсию ночью и около 37-40 градусов по Цельсию днем. Температура в Греции несколько снизилась, но синоптики прогнозируют ее повторное повышение в течение недели, а это означает, что риск пожаров остается высоким.

В последние дни разрушительные пожары опустошили и Турцию. «В 53 провинциях произошло 270 лесных пожаров, но 267 находятся под контролем», — сказал министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

Наземные и воздушные операции продолжаются в уездах Милас и Койджегиз в провинции Мугла и в Боздогане в провинции Айдын на юго-западе.

Ранее мы сообщали, что погибло шесть человек в авиакатастрофе на Аляске.

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