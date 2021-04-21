Стало известно, когда украинцам будут делать вторую прививку от коронавируса: есть дата

Вторую дозу украинцы начнут получать со следующей недели

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В Украине продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. В стране используют три вакцины – Ковишилд (АстраЗенека), Синовак и Пфайзер. На данный момент украинцы получили только первый укол, при этом необходимо для максимальной защиты два.

Источник сообщает, что уже в ближайшее время украинцы получат вторую дозу вакцины. Речь идет о тех, кто ранее получил препарат ковишилд. При этом вторую дозу препарата украинцам будут делать уже АстраЗенека, а не индийским ее вариантом, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Женщина с косой.

«Наш источник в ОП рассказал, что со следующей недели украинцы начнут получать вторую дозу от COVID-19. Вместо индийского препарата covishield будут колоть AstraZenec из Южной Кореи», — заявил источник.

Напомним, что по последних данных в Украине первую дозу препарата получило более полумиллиона человек.

Ранее сообщалось, что партию препарата AstraZeneca могут доставить на территорию Украины уже в четверг, 22 апреля. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала «1+1».