Вакцинация от COVID в Украине: AstraZeneca прибудет 22 апреля

Минздрав намерен использовать все полученные в рамках COVAX вакцины за 2-3 дня

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Министерство здравоохранения украинского государства уже ожидает новую поставку препарата от коронавирусной пневмонии нового поколения в рамках глобального механизма COVAX. Партию препарата AstraZeneca могут доставить на территорию Украины уже в четверг, 22 апреля. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала «1+1», передает УРА-Информ.

«У нас в ближайшие дни, вот уже на 22 апреля, был запланирован очередной рейс и поставка вакцины AstraZeneca в рамках глобальной инициативы. Это 367 тысяч доз», — объяснил он.

Также Ляшко подчеркнул, что правительство Украины планирует использовать все полученные дозы препарата в рамках программы COVAX за 2-3 дня.

«Мы хотим ее использовать буквально за 2-3 дня, чтобы показать способности системы здравоохранения. Когда я говорю, что мы готовы и можем делать 90-100 тысяч минимум в день, в это не верят, но я думаю, что в ближайшее время мы это покажем», — добавил главный санврач.

Ранее сообщалось, что за прошедший день на территории Украины было поставлено 12 144 инъекции препаратами от коронавирусной инфекции нового типа. Общее количество вакцинированных граждан на территории страны — 462 791 человек.