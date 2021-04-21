Обмена пленными в ближайшее время не будет: стала известна причина

Стороны пока не могут договориться

Время чтения: 57 Секунд

Украина и боевики в ближайшее время не проведут обмен пленными, несмотря на то, что о таком развитии сценария заявляли некоторые источники.

Кремлевский источник сообщает, что никакого обмена пленных не будет в ближайшее время – это выдумка украинской стороны. Украина этот вопрос поднимала, но Россия на это не согласится, пока Украина не начнет прямые переговоры с «ЛДНР», пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Украина тянет время, а главная задача – это успокоить волнения на линии разграничения и использовать это в своих политических целях, как некую победу. Никакие продвижения по минским соглашениям Украина не готова делать. Меркель подходит тот факт, что тишина будет по украинскому кейсу даже без конкретного прорыва, так как она уже уходит на пенсию и ей главное уйти в момент, когда будет тишина в ЕС, а не звуки взрывов, тогда ее партия точно проиграет выборы, так как наследие будет плохое», — пишет паблик.

В тоже время Эмануелю Макрону выгодно прокачивать донбасский кейс осенью-зимой 2021 года, в тот момент, когда его выборы будут близки (выборы Президента Франции в апреле 2022 года). Ему будет необходима грандиозная геополитическая победа Европы.

Ранее на Донбассе заявили, что готовы отбивать атаки ВСУ с воздуха.