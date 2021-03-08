Общество Политика

В Украине для жителей ОРДЛО готовят туристические маршруты по Донбассу

Готовят проекты в Херсонской области, которые по аналогии с Донбассом будут ориентированы на жителей оккупированного Крыма

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Для жителей временно оккупированных территорий восточной Украины планируют организовать туристические маршруты по территориям, которые подконтрольны Украине: частям Донецкой и Луганской областей. Также маршруты будут организованы по Херсонской области и западной Украине. Об этом рассказала глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив в эфире телеканала «Дом», передает УРА-Информ.

Заявленный туристический проект будет называться Donbass travel. Главной его целью является показать жителям ОРДЛО знаковые локации Донбасса. Они будут приглашены на подконтрольную часть Донецкой и Луганской областей.

«Хотим через туризм общаться с людьми, которые оказались «по ту сторону», интегрировать их… В рамках Donbass travel будут интересные маршруты, чтобы людям не приходилось ехать далеко от своего дома», — отмечает Олеськив.

Помимо этого, для жителей ОРДЛО в будущем будут разработаны туристические маршруты по западной Украине.

«Будем приглашать и на запад, там тоже все ждут наших украинцев», — отметила руководитель госагентства.

Ранее сообщалось, Исаковское водохранилище, которое расположено во временно оккупированной территории Луганской области, заполнено водой ниже среднего уровня на 2,8 метра. 

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