Когда Кремль вернет Донбасс и Крым: бывший узник «Изоляции» назвал дату

Путин не считает Донбасс и Крым экономическим бременем для России

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Писатель и журналист Станислав Асеев рассказал, когда Москва вернет Донбасс и Крым. Об этом он сообщил в интервью «Радио Свобода», передает УРА-Информ.

Он считает, что пока оккупированные территории не станут проблемой для РФ, она от них не откажется. Он уверен, что неподконтрольные украинскому правительству отдельные районы Донбасса и Луганска, а также Крыма не вернуться в Украине ближайшие 5-7 лет.

«Я думаю, что это десятилетие, если не больше, по опыту того же Приднестровья, то есть тех локальных конфликтов, в которых непосредственно участвовала Российская Федерация. И понятно, что с администрацией Путина, пока он у власти, и люди, которые его окружают, этого не произойдет», — добавил журналист.

Он уверен, что Путин не считает Донбасс и Крым экономическим бременем для России.

«Здесь стратегическое мышление на годы вперед. И он мыслит, я сказал бы, историческими категориями. Путин — это человек, который считает себя „собирателем русских земель“, и он просто так от этой идеи не отойдет», — отметил писатель.

Ранее сообщалось, что Исаковское водохранилище, которое расположено во временно оккупированной территории Луганской области, заполнено водой ниже среднего уровня на 2,8 метра.