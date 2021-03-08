Скорость не превышал: водителю автобуса, что попал в ДТП в Польше, грозит 8 лет тюрьмы

Водителю запретили выезжать из Польши

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Водителю автобуса, который попал в Польше в ДТП, грозит до 8 лет тюрьмы. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на польские СМИ.

Прокуратура Польши, по информации местных СМИ, выдвинула обвинения украинскому водителю в том, что он привел транспортное средство к катастрофе.

По версии местных следователей, водитель транспортного средства поворачивал направо к месту обслуживания путешественников. Однако, скорость прохождения поворота была высокой. Автобус двигался по трассе со скоростью 96-97 км в час. Перед аварией водитель сбросил скорость до 45 км в час.

Заместитель окружного прокурора Беата Стажецкая подчеркнула, что транспортное средство, в котором ехали граждане Украины, двигалось со скоростью, которая разрешена на автомагистрали. При этом, скорость не подходила для выполнения поворота.

Водителя транспортного средства сотрудники правоохранительных органов допросили в медицинском учреждении. Мужчина утверждал, что не помнит обстоятельств происшествия. Также он не признал свою вину. Он добавил, что будет сведетельствовать позже, так как сейчас находиться не в лучшем эмоциональном и физическом состоянии. Ему запретили выезжать из Польши. Кроме того, он находится на контроле полиции.

Ранее сообщалось, что в ДТП, которое случилось в Польше в ночь на шестое марта, погибло пятеро граждан Украины, а не шесть, как было озвучено ранее.