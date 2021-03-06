Общество Происшествия

Перебои с водой в ОРДЛО: она может полностью исчезнуть

Настолько низкий уровень воды в водохранилищах Луганщины связан с остановкой откачивания воды в шахтах

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Исаковское водохранилище, которое расположено во временно оккупированной территории Луганской области, заполнено водой ниже среднего уровня на 2,8 метра. Об этом заявил так самоправозглашенный начальник «управления» по вопросам экологии и охраны окружающей среды «городской администрации» Игорь Рупин, передает УРА-Информ.

Елизаветинское водохранилище, как отмечают в местных пабликах, заполнено всего на 8 метров. Оно также находится на грани полного пересыхания.

«Вода в Ольховке, например, так и не появилась. Точно также и в реке Белой — после прекращения водоотлива шахты Романовская перелив через дамбу Исаковского водохранилища не идет, вода в продолжение русла реки Белая не поступает», — отмечают местные жители.

Они уверяют, что настолько низкий уровень воды в водохранилищах Луганщины связан с остановкой откачивания воды в шахтах.

«Нет водоотливов шахт — нет воды», — отмечают блогеры.

Ранее сообщалось, что местные «власти» на временно оккупированных территориях Донбасса не откачивают воду в радиоактивной полости, которая образовалась после ядерного взрыва на территории шахты «Юнком». 

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