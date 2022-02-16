Экономика

«Власти ДНР» рассказали, когда в ОРДО вновь повысят пенсии и социальные пособия

Так называемым «министром труда и социальной политики ДНР» Ларисой Толстыкиной было заявлено о том, что так называемыми «властями ДНР» было принято решение о пересмотре повышения пенсионных выплат и социальных пособий в ОРДО на 2023-2024 годы.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Так называемая «министр труда и социальной политики ДНР» сделала уточнение:

«С начала нынешнего 2022 года уже прошло повышение пенсионных выплат на 20 процентов. Нам удалось увеличить все пенсии, и это коснулось 640 000 пенсионеров так называемой «республики». Также, так называемой «властью ДНР» предусмотрено и дальнейшее продолжение повышение размеров пенсий и социальных пособий в последующих 2023 и 2024 годах».

Толстыкина сделала добавление, что в январе этого 2022 года граждане ОРДО уже начали получать пенсионные выплаты с учетом 20-процентного повышения.

 Напомним, ранее сообщалось, Назван город с самыми высокими зарплатами в так называемой «ДНР»: и это не Донецк.

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