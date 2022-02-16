Политика

Украина может отказаться от «минских соглашений»: во Франции сделали неожиданное заявление

Депутат отметила, что «тянуть и продолжать эту ситуацию — ни к чему хорошему это не приведет»

Время чтения: 1 Мин. , 4 Секунд

Украинское правительство может отказаться от «минских соглашений», если они их не устраивают. Об этом заявила депутат партии «Вперед, республика!» Эммануэля Макрона Валерия Фор-Мунтян в интервью «Европейской правде», передает УРА-Информ.

«Нормандский формат собирается лишь для того, чтобы договориться о выполнении Минских соглашений. Но тут проблема. Украина говорит, что Минские соглашения уже не подходят», — отметила Фор-Мунтян.

Как она считает, то тянуть и продолжать эту ситуацию не приведет ни к чему положительному.

«Да и Путин привык прятаться за этим. Война на Донбассе позволяет России вести военные действия на границе с вами практически безнаказанно», — добавила она.

Также ее интересует, почему же украинский президент Владимир Зеленский, став новым главой Украины, не разорвал «минские соглашения».

«Ведь Зеленский как новый президент мог сразу после избрания заявить, что хочет разорвать „Минск“ и подписать что-то новое. Например, потому что страна изменилась за это время. Но нет, он два года работал в Нормандском формате над Минскими соглашениями. Какой был смысл этого? А сейчас мы слышим, что Украина не хочет их выполнять. Как следствие, имидж Украины и доверие к Украине пострадают», — добавила Фор-Мунтян.

Ранее сообщалось, что кризисная ситуация на границе Украины и РФ, а особенно в районе Донбасса, может закончиться только в том случае, когда российские и украинские войска будут отведены от линии соприкосновения на оккупированном боевиками Донбассе. 

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