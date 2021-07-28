Стал известен тариф на электроэнергию в августе — сколько будем платить

Будем и дальше платить 1,68 грн / кВт-час

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За четыре дня до августа наконец-то стала известна цена на электричество в Украине в последний месяц лета. По сравнению с июлем она не изменится.

Кабинет Министров на сегодняшнем заседании 28 июля утвердил постановление, которым продлил до 31 августа спецобязательства отпускать населению электроэнергию по тарифу 1,68 грн / кВт-час, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

В пояснительной записке отмечается, что на данный момент продолжается подготовка предложений по формированию цены за электричество для населения, поэтому нужно было продлить спецобязательства еще на один месяц.

Таким образом, специальные обязанности были возложены на государственные энергогенерирующие предприятия — «Энергоатом» и «Укргидроэнерго».

Также во время заседания Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что также продолжается подготовка к отопительному сезону.

Ранее мы сообщали, что цену на электричество планировали изменить уже с первого августа, но в итоге ситуация изменилась.