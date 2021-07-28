В «ДНР» готовы вернуть предприятия собственникам, но есть условие

«Государство» свою выгоду не получило

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В «министерстве экономического развития „ДНР“» заявили, что национализации предприятий не было. Однако, местные «власти» сообщили, что готовы вернуть «отжатое». Об этом заявил «министр» Алексей Половян, передает УРА-Информ.

«Государство», как он отметил, свою выгоду не получило.

«Вернется собственник, пусть заходит», — подчеркнул Половян.

Владелец, как сообщил «министр» должен компенсировать все расходы, которые ранее понесла временная администрация.

«Если собственник самоустранился, то что теперь? Нам отказаться от того же хлебозавода? Нет. Поэтому государство и вошло. Временные администрации — это уникальное явление для экономики», — добавил «министр».

Ранее сообщалось, что за год действия перемирия на временно оккупированном украинском Донбассе боевые потери среди военнослужащих ВСУ сократились вдвое.