Происшествия

Взрыв в Леверкузене: продолжается поиск пропавших

По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва

Время чтения: 42 Секунд

Поиски пяти человек, пропавших без вести после взрыва в Леверкузене, продолжаются. У спасателей все меньше и меньше надежд найти их живыми.

По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва, который произошел во вторник утром в резервуарах для обработки отходов в индустриальном парке Чемпарк. По словам менеджера комплекса, в результате инцидента пострадали еще более 30 человек, пишет УРА-Информ со ссылкой на немецкие СМИ.

«Мы ищем еще пять человек», — сказал руководитель Чемпарка Ларс Фридрих. — Два человека погибли во вторник ночью. 31 человек получил тяжелые травмы, один из них борется за свою жизнь. Надежда найти пропавших без вести живыми уменьшается «.

Мощный взрыв, в результате которого возник пожар на складе мусора, расположенном в парке, произошел во вторник, ок. 9:40. Взрыв был слышен в пределах 10 километров, причина произошедшего до сих пор неизвестна. Полиция временно закрыла несколько автомагистралей возле места происшествия.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

В Украине задержали «вора в законе» из России: он нелегально переправился через границу

Преступником оказался 42-летний вор в законе

В Донецке будет восстановлена работа светофоров

Проблема в отсутствии специалистов-электронщиков

В Германии сообщили об экстремальной опасности из-за взрыва в Леверкузене

Полиция подтвердила факт взрыва

В Украине СБУ ликвидировала пророссийскую ботоферму

В данный момент ведется следствие

Тайфун обрушился недалеко от Шанхая: огромные потери, сотни тысяч эвакуированных

Жителям было приказано не покидать свои дома без крайней необходимости,

В Турции торговца наркотиками приговорили к 1482 годам тюремного заключения

По данным турецких судебных органов, он ввез контрабандой 15 тонн кокаина

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap