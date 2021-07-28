Взрыв в Леверкузене: продолжается поиск пропавших

По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва

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Поиски пяти человек, пропавших без вести после взрыва в Леверкузене, продолжаются. У спасателей все меньше и меньше надежд найти их живыми.

По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва, который произошел во вторник утром в резервуарах для обработки отходов в индустриальном парке Чемпарк. По словам менеджера комплекса, в результате инцидента пострадали еще более 30 человек, пишет УРА-Информ со ссылкой на немецкие СМИ.

«Мы ищем еще пять человек», — сказал руководитель Чемпарка Ларс Фридрих. — Два человека погибли во вторник ночью. 31 человек получил тяжелые травмы, один из них борется за свою жизнь. Надежда найти пропавших без вести живыми уменьшается «.

Мощный взрыв, в результате которого возник пожар на складе мусора, расположенном в парке, произошел во вторник, ок. 9:40. Взрыв был слышен в пределах 10 километров, причина произошедшего до сих пор неизвестна. Полиция временно закрыла несколько автомагистралей возле места происшествия.