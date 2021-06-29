Экономика

В ОРДО снова повысят тарифы: стало известно сколько придется платить

Подорожает практически все

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Уже с первого июля в ОРДО вырастут цены на коммунальные услуги. Так стали известны новые расценки на тарифы в так называемой «ДНР».

Так с первого июля местным жителям придется платить за водоснабжение – 21,20 руб. за кубометр; на услугу централизованного отопления — 12,51 руб. за кв. метр в месяц на протяжении всего года;  на горячее водоснабжение – 65,82 руб. за кубометр;  на электроэнергию – 1,20 руб. в случае потребления до 150 кВт⋅ч, от 150 до 800 кВт⋅ч – 1,63 руб, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Источник добавляет, что также установлен индекс изменения тарифов на услуги по содержанию многоквартирных жилых домов, придомовых территорий и вывозу твердых бытовых отходов в размере 1,1.

При этом отмечается, что на данный момент тарифы на газ и на водоотведение пока остаются без изменений. Таким образом, в среднем общее увеличение стоимости коммунальной платежки – минимум 17%.

Ранее мы сообщали, что в Донецке слышны мощные взрывы. Об этом пишут местные жители в социальных сетях.

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