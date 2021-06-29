Общество

BioNTech работает над вакциной против рака: очередной этап тестов

Начался второй этап испытаний вещества, который имеет код BNT111

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Немецкая компания начала второй этап исследований противораковой вакцины. Он основан на использовании мРНК, как и вакцина BioNTech против коронавируса.

Компания объявила 18 июня, что первый человек уже принял испытанный препарат на втором этапе исследования. Введенное вещество имеет код BNT111 и является ведущим кандидатом на роль будущей вакцины в программе, проводимой BioNTech, пишет УРА-Информ со ссылкой на немецкие СМИ.

Тесты BNT111 проводятся совместно с Regeneron и одобрены медицинскими агентствами в США, Великобритании, Испании, Австралии, Германии, Италии, а также в Польше, отмечают в BioNTech.

Исследование будет проводиться на группе из 120 человек и должно определить эффективность и безопасность нового препарата. Первая доза была введена в Европейском Союзе.

Ранее мы сообщали, что в Украине могут сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной.

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