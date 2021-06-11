Задолженность по зарплате шахтеров: в ОРДЛО приняли решение по стажу

Принятие данного документа направлено на практическое решение проблемы несвоевременного выхода горняков на пенсию

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В «ДНР» постановили засчитать страховой стаж в 2020 году шахтерам, предприятия которых имеют задолженность по выплате «единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование». Об этом сообщили в пресс-службе местного «правительства», передает УРА-Информ.

«Пенсионному фонду поручено при назначении или перерасчете пенсий работникам углепрома засчитывать в страховой стаж периоды работы на предприятиях угольной отрасли с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года и учитывать начисленную заработную плату за указанный период, независимо от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», — отметили в прессс-службе.

Данная норма, как отметили в «ведомстве» также распространяется на сотрудников предприятий, которые на момент вступления в силу данного решения находятся в процессе ликвидации.

«По мнению разработчиков, принятие данного документа направлено на практическое решение проблемы несвоевременного выхода горняков на пенсию либо проведения перерасчета пенсий работающим пенсионерам», — отметили в «ДНР».

Ранее сообщалось, что боевики «ДНР» жалуются на то, что им так и не повысили зарплаты. Они возмущены тем, что «власти» «республик» обещали повышение выплат, но в итоге ничего не произошло.