Экономика

Украинские пенсионеры могут остаться без выплат: кто рискует потерять пенсии

Важная информация для всех пенсионеров

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Часть украинских пенсионеров может потерять свои пенсии. Стало известно, что Пенсионный фонд может прекратить пенсионные выплаты при некоторых обстоятельствах.

Речь идет о пенсионерах, которые либо забывают вовремя снимать деньги со своих счетов, либо по каким-то другим причинам просто не снимают свои пенсии. Пенсионный фонд детально опубликовал информацию о том, кто может в один момент не получить пенсию, пишет УРА-Информ со ссылкой на Слово и Дело.

«ПФУ лишает выплат тогда, когда пенсионер год не обналичивает свой счет. Речь идет о том, что когда пенсионер около года не получает пенсию, то на подобный расклад дел существуют требования. Они являются обязательными для любой банковской структуры. Таких людей выделяют и направляют информацию, чтобы специалисты ее обработали и уточнили статус пенсионера», — сообщили в ПФУ.

В тоже время в ПФУ пока не ответили на то, можно ли возобновить выплаты и если да, как это сделать. На данный момент нет четкого алгоритма действий.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе могут приостановить выплату пенсий.

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