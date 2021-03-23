Экономика

На Донбассе могут приостановить выплату пенсий: кто останется без выплат

Необходимо подтверждение статуса пенсионера

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Банки Украины сейчас активно передают данные о пенсионерах, которые уже год не получали свою пенсионную выплату, в Пенсионный фонд. Это сделано для того, чтобы ПФУ мог продолжить выплаты пенсионерам, которые проживают в ОРДЛО, также им необходимо подтверждение статуса пенсионера. Об этом заявила начальник ГУ Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад, передает УРА-Информ.

В таком случае, как отметила чиновница, приостановка пенсионных выплат проводится из-за неполучения выплаты на протяжении длительного периода времени.

«Речь идет о том, что когда пенсионер год не получает пенсию, то в соответствии с требованиями, которые являются обязательными для работы банковских структур, они таких людей выделяют и направляют данные нам для обработки и уточнения статуса пенсионера», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось. что украинское правительство все еще не разработало порядок выплаты задолженности по пенсионным выплатам, образовавшейся из-за прекращения ее начисления. 

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