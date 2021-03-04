Экономика

Помощь безработным во время карантина: в силу вступил новый закон

Закон депутаты приняли в начале февраля нынешнего года

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На территории украинского государства в силу вступает новый закон о помощи украинцам без работы на время карантинных ограничений из-за пандемии коронавирусной пневмонии. Сейчас действие закона будет распространяться не только на время пандемии, но и на время чрезвычайных ситуаций. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Голос Украины.

Закон депутаты ВРУ приняли еще в начале февраля 2021 года. Изначально, депутаты планировали предусмотреть материальную помощь лишь на период других карантинов.

Кабинет министров Украины, согласно закону, получает право определять:

  • порядок предоставления помощи украинцам по частичной безработице на период карантина, чрезвычайной ситуации;
  • размер такой помощи и срок ее предоставления;
  • порядок возврата средств, которые направлены на финансирование такой помощи.

Ранее в украинском законодательстве было прописано лишь о предоставление помощи по частичной безработице на период карантинных ограничений для застрахованных лиц, которые утратили определенную часть своего дохода из-за карантинных ограничительных мер, которые были введены в связи с распространением пневмонии нового типа.

Ранее сообщалось. что гарант украинской Конституции Владимир Зеленский заявил об эффективной борьбе государства с информационным влиянием российской стороны в СМИ. 

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