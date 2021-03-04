Стала известна дата открытия КПВВ «Еленовка»: уже скоро

КПВВ «Еленовка» будет работать 5 марта с 09:00 до 16:30

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Похоже, что боевики из так называемой «ДНР» все-таки решили открыть контрольный пункт въезда и выезда «Еленовка». В ОРДО сообщили, что КПВВ будет работать пятого марта, то есть завтра.

Эту информацию подтвердили в «межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Так называемый местный «штаб» сообщил, что пересечь линию разграничения можно будет с 09:00 до 16:30. Однако существует несколько правил, чтобы пересечь линию разграничения. Для того, чтобы покинуть ОРДО необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины.

В тоже время для того, чтобы въехать в ОРДО необходимо обязательно иметь разрешение «межведомственного оперативного штаба».

Ранее мы сообщали о самых востребованных профессиях в ОРДО. Наибольшим спросом среди работодателей пользуются слесари разных специализаций. Среди всех вакансий больше десяти процентов относятся именно к этой профессии. На второй строчке водители – 7,5 процентов