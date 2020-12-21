Миссия МВФ начинает работу в Украине

Первый пересмотр программы stand-by будет проходить в период с 21 по 23 декабря

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Миссия Международного валютного фонда в понедельник, 21 декабря, начинает работу в Украине. Об этом на брифинге сказала первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова, передает УРА-Информ.

Также чиновница отметила, что первый просмотр программы от МВФ stand-by будет проходить в период с 21 по 23 декабря текущего года.

«Если говорить о каких-то дополнительные меры, то на сегодняшний день со стороны Нацбанка выполнены все предпосылки для того, чтобы миссия начала свое ревью. Вы знаете, что традиционным для этого времени миссии структурным маяком является утверждение Государственного бюджета, и он также был утвержден. Поэтому, в принципе, с точки зрения важных и принципиальных вещей — они сделаны, и миссия начинает работу сегодня », ─ сказала Рожкова.

Также в Нацбанке, по ее словам, выполнили все требования МВФ для следующего транша. Также в Украине продолжаются изменения для сотрудничества со структурой.

«У нас одним из основных маяков была разработка обновленного или измененного закона о банках и банковской деятельности. На сегодня этот законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде », ─ отметила представитель НБУ.

Следующим серьезным моментом для МВФ было утверждение планов государственных банков по работе с проблемными активами. В НБУ выполнили требования МВФ и в этом.

«Третий момент — нам надо было утвердить на Совете финансовой стабильности план восстановления платежеспособности Фонда гарантирования физических лиц — это также было сделано», ─ добавила Рожкова.

Также, с учетом пандемии коронавирусной инфекции, в МВФ отметили, что миссия будет проводить дистанционное обсуждения с властями Украины последних актуально экономических событий. Помимо этого МВФ и украинская сторона обсудят необходимые реформы для завершения первого пересмотра миссии. Встречи, как отметили в МВФ будут возобновлены в январе 2021 года по завершению новогодних праздников.

Ранее сообщалось, что очередной транш от Международного валютного фонда украинское государство сможет получить уже в начале 2021 года.