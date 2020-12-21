Вакцину от коронавируса позволили использовать в ЕС: Европейское агентство по лекарствам «дало добро»

EMA объявила, что вакцина была одобрена для использования во всех странах Европейского Союза

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Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) дало положительное заключение об одобрении вакцины против коронавируса, подготовленной Pfizer и BioNTech. Теперь Еврокомиссия должна его одобрить.

EMA объявила, что вакцина была одобрена для использования во всех странах Европейского Союза людьми старше 16 лет.

— Это результат беспрецедентной мобилизации и обмена информацией ученых, регулирующих органов, врачей и пациентов по всему миру, — заявила глава EMA Эмер Кук на пресс-конференции, объявив о положительном решении своего агентства.

Об этом пишет УРА-Информ.

— Мы обязаны нашим гражданам прозрачностью, чтобы они могли принимать решения о вакцинации на основе фактов. EMA опубликует информацию, которая привела к нашей рекомендации, включая все клинические данные, содержащиеся в приложении. Это позволит ученым провести дальнейшие независимые исследования, — добавила Кук.

EMA отвечает за выпуск рекомендаций по лекарствам и изделиям медицинского назначения, но окончательное решение о том, одобрять ли вещество, принимает Европейская комиссия, и обычно она следует рекомендациям агентства.

Европейская комиссия уже объявила, что ускорит процесс принятия решений о допуске вакцины на рынок во всех государствах-членах Европейского Союза и Европейской экономической зоны.

Ранее мы сообщали, что новый штамм коронавируса был также обнаружен и в Украине.