В Украине могут отменить локдаун в январе: что известно

Тотальный карантин с восьмого по 24 января могут в итоге отменить или снять некоторые планирование ограничения.

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В Украине должны ввести тотальный карантин с восьмого по 24 января следующего года. Однако, похоже украинские власти в очередной раз рассматривают возможность изменить это решение.

На данный момент речь идет о смягчении январского локдауна, а также о его возможном переносе. Пока ничего не решено точно, но в Офисе президента уже рассматривают сразу несколько вариантов развития событий. Все из-за положительно тенденции новых случаев заражения.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Всему причина «красивая статистика» по заболеваемости коронавирусом, которую демонстрирует МОЗ ежедневно. Эпидемия идет на спад, хотя предпосылок как таковых нет. Источник указывает, что Министр здравоохранения Максим Степанов отлично уже справился с поставленной ему первоочередной задачей «дотянуть» информационно до назначенного локдауна», — заявляет источник.

На данный момент в Офисе президента ведутся разговоры о дальнейшей судьбе карантина.

Ранее мы сообщали, что в Украине также выявлен новый штамм коронавируса.