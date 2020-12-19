Транш МВФ: Шмыгаль рассказал, когда Украине ждать денег

Очередной транш от Международного валютного фонда украинское государство сможет получить уже в начале 2021 года. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УРА-Информ. Шмыгаль отметил, что сегодня глава украинского государства Владимир Зеленский совместно с МВФ вышли с сообщением. В нем отмечается, что уже в начале следующей недели миссия Фонда начнет работу с Украиной. «То есть […]

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Очередной транш от Международного валютного фонда украинское государство сможет получить уже в начале 2021 года. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УРА-Информ.

Шмыгаль отметил, что сегодня глава украинского государства Владимир Зеленский совместно с МВФ вышли с сообщением. В нем отмечается, что уже в начале следующей недели миссия Фонда начнет работу с Украиной.

«То есть мы будем иметь транш МВФ, он будет уже в начале следующего года, но наше сотрудничество продолжится», — подчеркнул Шмыгаль.

Стоит напомнить, что до этого Еврокомиссия от имени Европейского Союза выделила Украине первый транш чрезвычайной макрофинансовой помощи. Его размер был 600 миллионов евро.

В ЕК пожелали украинскому государству выполнить свою программу реформ для того, чтобы улучшить уровень жизни на территории государства. Также там желают, чтоб Украина продолжала борьбу с коррупцией. Это сможет приблизить Украину к ЕС.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента Украины было проведено совещание с представителями малого бизнеса по созданию координационного совета. В его обязанности будет входить разработка законадательных изменений для комплексного решения проблем малого и микробизнеса.