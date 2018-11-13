11:58 13.11.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Назван состав сборной Украины на первый этап Кубка мира по биатлону

Определился состав сборной Украины на первый этап Кубка мира по биатлону. Об этом сообщили в тренерском штабе команды.

Назван состав сборной Украины на первый этап Кубка мира по биатлону

По решению тренеров, в Словению на соревнование, которое пройдет в Поклюке, отправятся пятеро мужчин и шесть женщин. Первый этап будет длится со второго по девятое декабря.

В женскую команду попали Вита Семеренко, Юлия Джим, Валя Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок и Елена Пидгрушная.

Среди мужчин были отобраны Дмитрий Пидручный, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Артем Прима и Виталий Кильчицкий.

Этим же составом украинские биатлонисты отправятся на финальный тренировочный сбор, который состоится в австрийском Обертиллиахе.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", сборная Словакии по футболу назвала состав игроков на матчи против Украины.


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