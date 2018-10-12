09:58 12.10.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинская легкоатлетка попалась на допинге

Украинская легкоатлетка Алина Цвилий будет отстранена от соревнований, из-за того, что девушка нарушает антидопинговые правила. Об этом сообщает антикоррупционный легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit.

Украинская легкоатлетка попалась на допинге

Отмечается, что после прохождения соответствующих тестов на допинг-пробы, результаты оказались положительными. В ней обнаружили запрещенное вещество триметазидин.

Легкоатлетка Цвилий в начале августа этого года завоевала серебро чемпионата Европы в Берлине в ходьбе на 50 км, установив национальный рекорд.

Добавим, что украинкаАлина Цвилий является двукратным серебряным призером чемпионатов Украины, двукратным победителем зимнего чемпионата Украины, победительницей юниорского чемпионата Украины в зал.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", исполнительный директор оргкомитета Национального конкурса "Мисс Украина" Виктория Киосе заявила, что из-за грубого нарушения правил конкурса Вероника Дидусенко потеряла титул "Мисс Украина-2018".


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