МИД Австралии объявило бойкот ЧМ-2018 в России

Об этом сообщает издание ESPN.

Таким образом австралийское правительство решило поддержать Великобританию в дипломатическом бойкоте.

Ранее Австралия регулярно выступала против нарушений прав человека и нарушений международного права, в частности аннексии Крыма Россией.

Стоит добавить, что чемпионат состоится с 14 июня по 15 июля в Российской Федерации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярный украинский художник и иллюстратор Андрей Ермоленко создал серию плакатов на которых изображён Чемпионат мира по футболу, который этим летом пройдет в Российской Федерации.