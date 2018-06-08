09:41 08.06.2018 | Политика | Новости
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МИД Австралии объявило бойкот ЧМ-2018 в России

Власти Австралии категорически отказались смотреть ЧМ-2018 в России и не будут отправлять официальную делегацию.

МИД Австралии объявило бойкот ЧМ-2018 в России

Об этом сообщает издание ESPN.

Таким образом австралийское правительство решило поддержать Великобританию в дипломатическом бойкоте.

Ранее Австралия регулярно выступала против нарушений прав человека и нарушений международного права, в частности аннексии Крыма Россией.

Стоит добавить, что чемпионат состоится с 14 июня по 15 июля в Российской Федерации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярный украинский художник и иллюстратор Андрей Ермоленко создал серию плакатов на которых изображён  Чемпионат мира по футболу, который этим летом пройдет в Российской Федерации.


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