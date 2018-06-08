МИД Австралии объявило бойкот ЧМ-2018 в России

Власти Австралии категорически отказались смотреть ЧМ-2018 в России и не будут отправлять официальную делегацию.
Об этом сообщает издание ESPN.
Таким образом австралийское правительство решило поддержать Великобританию в дипломатическом бойкоте.
Ранее Австралия регулярно выступала против нарушений прав человека и нарушений международного права, в частности аннексии Крыма Россией.
Стоит добавить, что чемпионат состоится с 14 июня по 15 июля в Российской Федерации.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярный украинский художник и иллюстратор Андрей Ермоленко создал серию плакатов на которых изображён Чемпионат мира по футболу, который этим летом пройдет в Российской Федерации.