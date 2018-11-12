09:56 12.11.2018 | Общество | Новости
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В Йемене за минувшие сутки в ходе столкновений погибли 150 человек

Минимум 150 человек погибло в течение суток в результате столкновений между повстанцами правительством в йеменском городе Ходейда. Об этом сообщают украинские СМИ.

В Йемене за минувшие сутки в ходе столкновений погибли 150 человек

На данный момент Ходейда полностью контролируется повстанцами. В воскресенье, 11 ноября, борьба за управление населенным пунктом затронула жилые районы. Речь идет об ожесточенном сопротивлении повстанцев-хусит при попытке правительства, поддерживаемого Саудовской Аравией, вернуть контроль над Ходейдой.

Портовый город, имеющий выход к Красному морю, находится во власти поддерживаемых Ираном боевиков еще с 2014 года. Серьезные опасения касательно безопасности мирного населения возникли у мирового сообщества, когда в начале ноября силы лоялистов возобновили попытки взять Ходейду под контроль.

По сообщениям СМИ, про-саудовская коалиция усилила бомбардировки районов, занимаемых повстанцами. Мировые организации утверждают, что в результате таких действий каждый месяц в регионе гибнет более тысячи человек, преимущественно дети.

Как сообщал ранее " УРА-Информ", Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в Йемене сейчас наблюдается самый серьёзный гуманитарный кризис в мире.


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