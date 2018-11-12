Киевский патриархат озвучил свою позицию относительно переноса Рождества

Об этом заявил пресс-секретарь Киевской патриархии архиепископ Евстратий Зоря.

По его словам, средства массовой российской пропаганды без указания малейших доказательств или ссылок подают как "факт", что единая поместная УПЦ "будет использовать новый стиль" церковного календаря.

"Поэтому вполне официально хочу сообщить, что вопрос перехода на новый календарь не нарушается и не рассматривается в процессе объединения и в связи с предоставлением томоса. Каждая автокефальная церковь самостоятельно решает календарный вопрос и никаких предписаний или требований в этом в томосе, которые предоставлялись Вселенским Патриархатом в ХХ веке, не устанавливалось", - подчеркнул пресс-секретарь Киевской патриархии.

Отметим, что в прошлом году законом Украины 25 декабря был признан праздничным днем. Поэтому все, желает праздновать в этот день согласно своим убеждениям имеют такую возможность.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", этот вопрос планируют обсудить на Объединительном Соборе церквей, где будет избран предстоятель Единой Поместной Церкви в Украине.